Indian Currency Alert: 500 रुपये के नोट में आ रही ये 3 गड़बड़ियां, सरकार ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी

हाल ही में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 500 रुपये के नोटों को लेकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट का कारण है बाजार में आ रहे नकली 500 रुपये के नोट, जो असली नोटों की तरह दिखते हैं और पहचानना काफी मुश्किल हो गया है। नकली नोटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम जनता, बैंक और व्यापारी सभी चिंतित हैं।

इन नकली नोटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हूबहू असली नोट की तरह दिखते हैं, यहां तक कि बैंक और एटीएम की मशीनें भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पातीं। सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने और नोटों की अच्छे से जांच करने की सलाह दी है। अगर समय रहते नकली नोटों की पहचान न हो, तो इससे आम आदमी को बड़ा नुकसान हो सकता है।

Advertisements

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 500 रुपये के नकली नोटों में कौन-कौन सी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है, और आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप नकली नोटों से बच सकें।

500 रुपये के नकली नोट: मुख्य जानकारी

500 रुपये के नकली नोट फिलहाल देश में बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। नकली नोटों की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अब ये इतने अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं कि असली और नकली में फर्क करना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। सरकार और RBI ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए कुछ खास पहचान चिह्न बताए हैं, जिनकी मदद से आप नकली नोट की पहचान कर सकते हैं।

500 रुपये के नकली नोट: एक नजर में

मुख्य बिंदु विवरण नोट का मूल्य 500 रुपये नकली नोटों में मुख्य गड़बड़ी ‘RESERVE BANK OF INDIA’ की स्पेलिंग में ‘E’ की जगह ‘A’ लिखा है असली नोट की पहचान सुरक्षा धागा, वॉटरमार्क, उभरी हुई छपाई, साफ प्रिंटिंग नकली नोट की पहचान स्पेलिंग मिस्टेक, धुंधला वॉटरमार्क, फीकी छपाई, अस्पष्ट चिन्ह RBI की गाइडलाइन नोट की जांच करें, सतर्क रहें, संदिग्ध नोट की सूचना दें नकली नोटों की संख्या (2022-23) लगभग 91,110 नकली 500 रुपये के नोट पकड़े गए सबसे ज्यादा सर्कुलेशन 500 रुपये के नोट (कुल करेंसी का 37.9%) एडवाइजरी जारी करने वाली एजेंसी गृह मंत्रालय, RBI

500 रुपये के नकली नोट: क्या है मुख्य समस्या?

नकली नोटों की बढ़ती समस्या

पिछले कुछ सालों में नकली 500 रुपये के नोटों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में 91,110 नकली 500 रुपये के नोट पकड़े गए, जो पिछले साल की तुलना में 14.6% ज्यादा है। 500 रुपये का नोट देश में सबसे ज्यादा चलन में है, इसलिए नकली नोटों की घुसपैठ से अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा है।

नकली नोटों की पहचान क्यों मुश्किल है?

अब नकली नोट इतने अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं कि उनकी प्रिंटिंग, पेपर क्वालिटी, रंग और डिजाइन लगभग असली नोट जैसी ही है। यहां तक कि बैंक और एटीएम की मशीनें भी कई बार इन्हें पकड़ नहीं पातीं। ऐसे में आम आदमी के लिए नकली नोट पहचानना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

नकली 500 रुपये के नोट में आ रही 3 मुख्य गड़बड़ियां

सरकार और RBI ने जिन तीन मुख्य गड़बड़ियों की पहचान की है, वे निम्नलिखित हैं:

1. स्पेलिंग मिस्टेक: ‘RESERVE BANK OF INDIA’ में गलती

नकली नोटों में सबसे बड़ी गड़बड़ी ‘RESERVE BANK OF INDIA’ की स्पेलिंग में है। असली नोट में ‘RESERVE’ लिखा होता है, लेकिन नकली नोट में ‘E’ की जगह ‘A’ लिखा गया है यानी ‘RESARVE BANK OF INDIA’। यह गलती बहुत ही सूक्ष्म है और जल्दी नजर नहीं आती, इसलिए नोट लेते समय इस पर जरूर ध्यान दें।

2. सुरक्षा धागा और वॉटरमार्क में कमी

असली 500 रुपये के नोट के बीच में एक सुरक्षा धागा होता है, जो नोट को तिरछा करने पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है। इस धागे पर ‘भारत’ और ‘RBI’ लिखा होता है। नकली नोट में यह धागा या तो गायब होता है या उसका रंग नहीं बदलता, और उस पर लिखे शब्द भी अस्पष्ट हो सकते हैं।

इसके अलावा, असली नोट को रोशनी के सामने रखने पर दाएं तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर और 500 का वॉटरमार्क साफ दिखता है, जबकि नकली नोट में यह फीका या गायब हो सकता है।

3. प्रिंटिंग और उभरी हुई छपाई में अंतर

असली नोट की प्रिंटिंग स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता की होती है। अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, लाल किला और अन्य चिन्ह उभरे हुए होते हैं, जिन्हें छूने पर महसूस किया जा सकता है। नकली नोट में ये चिन्ह या तो उभरे हुए नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। साथ ही, प्रिंटिंग भी धुंधली और फीकी हो सकती है।

असली और नकली 500 रुपये के नोट की पहचान कैसे करें?

RBI द्वारा जारी गाइडलाइन्स

RBI ने आम जनता के लिए कुछ खास गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनकी मदद से आप असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं:

स्पेलिंग जांचें: ‘RESERVE BANK OF INDIA’ की स्पेलिंग को ध्यान से देखें।

सुरक्षा धागा: नोट को तिरछा करके देखें, रंग बदलता है या नहीं।

वॉटरमार्क: रोशनी के सामने रखने पर महात्मा गांधी की तस्वीर और 500 का वॉटरमार्क देखें।

प्रिंटिंग क्वालिटी: अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी, लाल किला आदि की प्रिंटिंग स्पष्ट होनी चाहिए।

उभरी हुई छपाई: नोट पर हाथ फेरें, उभरे हुए चिन्ह महसूस करें।

माइक्रो लेटर्स: नोट पर ‘भारत’ और ‘INDIA’ छोटे अक्षरों में छुपे होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें।

स्वच्छ भारत लोगो और भाषा पैनल: नोट पर ये चिन्ह सही जगह और स्पष्ट होने चाहिए।

साल और साइज: नोट पर छपाई का वर्ष और साइज (63mm x 150mm) देखें।

नकली नोटों की समस्या: आंकड़े और सच्चाई

2022-23 में 91,110 नकली 500 रुपये के नोट पकड़े गए।

500 रुपये के नोट देश में सबसे ज्यादा चलन में हैं (कुल करेंसी का 37.9%)।

नकली नोटों की पहचान अब इतनी मुश्किल हो गई है कि बैंक और एटीएम की मशीनें भी कई बार इन्हें पकड़ नहीं पातीं।

नकली नोटों की बरामदगी में पिछले साल की तुलना में 14.6% की बढ़ोतरी हुई है।

500 रुपये के अलावा 20 रुपये के नकली नोटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

नकली नोट मिलने पर क्या करें?

नोट को तुरंत बैंक या पुलिस को दिखाएं।

अगर आपको लगता है कि आपके पास नकली नोट है, तो उसे बाजार में चलाने की कोशिश न करें।

RBI या पुलिस की हेल्पलाइन पर सूचना दें।

बैंक या ATM से नकली नोट मिलने पर तुरंत शाखा प्रबंधक को सूचित करें।

नकली नोट देने वाले व्यक्ति की जानकारी रखने की कोशिश करें।

नकली 500 रुपये के नोट: आम जनता के लिए सुझाव

हर बार लेन-देन के समय नोट की जांच जरूर करें, खासकर 500 रुपये के नोट की।

बाजार, दुकान, बैंक या ATM से नोट लेते समय सतर्क रहें।

किसी भी संदिग्ध नोट को तुरंत संबंधित अधिकारियों को दिखाएं।

बच्चों, बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों को भी नकली नोट की पहचान के बारे में जानकारी दें।

सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों से बचें, केवल सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें।

500 रुपये के नकली नोट: सरकार की कार्रवाई

गृह मंत्रालय और RBI ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है।

नकली नोटों की पहचान के लिए फोटो और सैंपल सभी बैंकों को भेजे गए हैं।

नकली नोटों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रावधान है।

सरकार समय-समय पर जनता को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी करती है।

नकली नोटों की बरामदगी और जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं।

500 रुपये के नकली नोट: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या बैंक या ATM से नकली नोट मिल सकता है?

उत्तर: हां, अब नकली नोट इतने अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं कि कई बार बैंक या ATM की मशीनें भी इन्हें पहचान नहीं पातीं। इसलिए नोट लेते समय खुद जांच करना जरूरी है।

प्रश्न 2: नकली नोट मिलने पर क्या करें?

उत्तर: तुरंत बैंक, पुलिस या RBI को सूचना दें। नकली नोट को बाजार में चलाने की कोशिश न करें।

प्रश्न 3: नकली नोट की पहचान कैसे करें?

उत्तर: स्पेलिंग मिस्टेक, सुरक्षा धागा, वॉटरमार्क, प्रिंटिंग क्वालिटी और उभरी हुई छपाई की जांच करें।

प्रश्न 4: क्या नकली नोट रखने पर सजा हो सकती है?

उत्तर: हां, अगर कोई जानबूझकर नकली नोट रखता या चलाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

निष्कर्ष

500 रुपये के नकली नोटों की समस्या देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। नकली नोटों की पहचान अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि ये हूबहू असली नोट की तरह दिखते हैं। सरकार और RBI ने जनता को सतर्क रहने और हर लेन-देन के समय नोट की जांच करने की सलाह दी है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और ऊपर बताए गए बिंदुओं का ध्यान रखें, तो नकली नोटों से बच सकते हैं।

नकली नोटों की वजह से न सिर्फ आपकी जेब पर असर पड़ सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।

डिस्क्लेमर

यह लेख सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। नकली 500 रुपये के नोटों के बारे में जो एडवाइजरी जारी हुई है, वह पूरी तरह सच है और सरकार ने इसे लेकर सभी को सतर्क रहने को कहा है। हालांकि, हर नोट में गड़बड़ी होना जरूरी नहीं है, लेकिन लेन-देन के समय सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई संदिग्ध नोट मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

Advertisements