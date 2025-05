CBSE 12th Result 2025: 87.98% स्टूडेंट्स पास, रोल नंबर से ऐसे करें चेक!

हर साल लाखों छात्र-छात्राएं 12th Board Exam में बैठते हैं, क्योंकि यह परीक्षा उनके करियर का सबसे अहम मोड़ होती है। 12th Board Result का इंतजार सभी स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स को बेसब्री से रहता है। इस रिजल्ट से ही तय होता है कि छात्र आगे कौन-सा कोर्स या कॉलेज चुन सकते हैं। चाहे आप CBSE, UP Board, RBSE, CGBSE या किसी भी राज्य बोर्ड से हों, 12th Board Result हर जगह उतना ही महत्वपूर्ण है।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि 12th Board Result 2025 कब आएगा, कैसे चेक करें, रिजल्ट में क्या-क्या लिखा होता है, पासिंग पर्सेंटेज, टॉपर्स की लिस्ट, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन कैसे कराएं, और आगे क्या करें। साथ ही, हम आपको बताएंगे कि अगर रिजल्ट में कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। यहां आपको हर जरूरी जानकारी आसान और बेसिक हिंदी में मिलेगी, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना 12th Board Result समझ सकें।

अगर आप भी 12th Board Result 2025 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहां पर आपको English Keywords भी मिलेंगे, जिससे आपको रिजल्ट से जुड़ी हर टॉपिक पर सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए, जानते हैं 12th Board Result 2025 की पूरी डिटेल।

12th Board Result 2025 क्या है?

12th Board Result 2025 वह परिणाम है, जो देश के अलग-अलग बोर्ड (जैसे CBSE, UP Board, Rajasthan Board, Chhattisgarh Board, HP Board आदि) द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद घोषित किया जाता है। यह रिजल्ट छात्रों के रोल नंबर, नाम और स्कूल के आधार पर जारी होता है। 12th Board Result में छात्र के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, कुल अंक, पास/फेल स्टेटस, डिवीजन (First, Second, Third) और अन्य जरूरी डिटेल्स दी जाती हैं।

हर बोर्ड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जहां पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, कई बोर्ड SMS, DigiLocker, UMANG App जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिजल्ट जारी करते हैं।

12th Board Result 2025 Overview Table

टॉपिक (Topic) डिटेल (Detail) परीक्षा का नाम (Exam Name) 12th Board Exam 2025 बोर्ड के नाम (Board Name) CBSE, UP Board, RBSE, CGBSE, HPBOSE आदि रिजल्ट डेट (Result Date) मई 2025 (अलग-अलग बोर्ड की अलग तारीख) ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in, upresults.nic.in, rajresults.nic.in, cgbse.nic.in आदि रिजल्ट चेक करने के तरीके वेबसाइट, SMS, DigiLocker, UMANG App पासिंग मार्क्स 33% (अधिकांश बोर्ड में) पास प्रतिशत (Pass %) 70% से 90% (बोर्ड के हिसाब से अलग-अलग) रिजल्ट में क्या-क्या होगा नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट मार्क्स, कुल अंक, डिवीजन, पास/फेल स्टेटस

CBSE Board: CBSE 12th Result 2025 मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की संभावना है।

CBSE 12th Result 2025 मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की संभावना है। UP Board: UP Board 12th Result 2025 अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है।

UP Board 12th Result 2025 अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। Rajasthan Board (RBSE): RBSE 12th Result 2025 मई के मध्य में आने की उम्मीद है।

RBSE 12th Result 2025 मई के मध्य में आने की उम्मीद है। Chhattisgarh Board (CGBSE): CGBSE 12th Result 2025 7 मई को जारी हो चुका है।

CGBSE 12th Result 2025 7 मई को जारी हो चुका है। HP Board (HPBOSE): HPBOSE 12th Result 2025 भी मई के पहले या दूसरे हफ्ते में घोषित हो सकता है।

हर बोर्ड की रिजल्ट डेट अलग होती है, इसलिए अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जरूर चेक करें।

12th Board Result 2025 Kaise Check Karein? (How to Check)

12th Board Result चेक करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं (जैसे cbse.nic.in, upresults.nic.in, rajresults.nic.in, cgbse.nic.in आदि)।

“12th Result 2025” या “Senior Secondary Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

अपना Roll Number , Date of Birth और Captcha Code डालें।

, और Captcha Code डालें। “Submit” या “View Result” बटन पर क्लिक करें।

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। उसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

SMS से रिजल्ट कैसे देखें:

कुछ बोर्ड SMS से भी रिजल्ट भेजते हैं। जैसे CGBSE के लिए:

टाइप करें: CG12 <रोल नंबर> और भेजें 56263 पर।

टाइप करें: और भेजें 56263 पर। कुछ बोर्ड DigiLocker या UMANG ऐप पर भी रिजल्ट उपलब्ध कराते हैं।

12th Board Result 2025 में क्या-क्या Details होती हैं?

जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे, तो उसमें ये डिटेल्स मिलेंगी:

छात्र का नाम (Student Name)

रोल नंबर (Roll Number)

माता-पिता का नाम (Parents Name)

स्कूल का नाम (School Name)

सब्जेक्ट्स के नाम और कोड (Subject Name & Code)

हर सब्जेक्ट के मार्क्स (Marks in Each Subject)

कुल अंक (Total Marks)

पास/फेल स्टेटस (Pass/Fail Status)

डिवीजन (First, Second, Third)

ग्रेड (अगर लागू हो)

Remarks (अगर कोई हो)

12th Board Result 2025: Pass Percentage और Topper List

हर साल बोर्ड अपने रिजल्ट के साथ पास प्रतिशत (Pass Percentage) और टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करता है। आइए जानते हैं कुछ बोर्ड्स का ट्रेंड:

CBSE 2024 में: 12वीं का पास प्रतिशत 87.98% रहा था।

12वीं का पास प्रतिशत 87.98% रहा था। CGBSE 2025 में: 12वीं का पास प्रतिशत 81.87% रहा।

12वीं का पास प्रतिशत 81.87% रहा। UP Board 2024 में: 12वीं का पास प्रतिशत लगभग 82% था (साल दर साल थोड़ा ऊपर-नीचे होता है)।

Topper List:

हर बोर्ड टॉप 10 या टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करता है, जिसमें उनके नाम, रोल नंबर और मार्क्स दिए जाते हैं। टॉपर्स को राज्य या जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है।

12th Board Result 2025: Important Points

12th Board Result आपके करियर की दिशा तय करता है।

रिजल्ट आने के बाद जल्द ही कॉलेज एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) के फॉर्म खुल जाते हैं।

मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल/बोर्ड से मिलते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट सिर्फ प्रोविजनल होता है।

अगर किसी विषय में कम नंबर आए हैं या फेल हो गए हैं, तो कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलता है।

12th Board Result 2025: Rechecking/Revaluation Process

अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं या कोई गड़बड़ी है, तो आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

रिजल्ट के कुछ दिनों बाद बोर्ड रीचेकिंग/रीवैल्यूएशन फॉर्म ओपन करता है।

ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें प्रति विषय शुल्क लगता है।

बोर्ड द्वारा कॉपी दोबारा जांची जाती है और अगर गलती मिलती है तो मार्क्स अपडेट किए जाते हैं।

अपडेटेड रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होता है।

12th Board Result 2025: Compartment Exam

अगर कोई छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलता है:

कंपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट के 1-2 महीने बाद होती है।

पास होने पर फाइनल मार्कशीट में पास लिखा जाता है।

अगर दोबारा भी फेल हो जाते हैं, तो अगली बार फिर से पूरी परीक्षा देनी पड़ती है।

12th Board Result 2025: Admission & Career Options

12th Board Result के बाद आपके पास ये विकल्प होते हैं:

Graduation Courses: BA, BSc, BCom, BBA, BCA, B.Tech, आदि।

BA, BSc, BCom, BBA, BCA, B.Tech, आदि। Professional Courses: CA, CS, CMA, Hotel Management, Fashion Designing, आदि।

CA, CS, CMA, Hotel Management, Fashion Designing, आदि। Competitive Exams: NEET, JEE, CUET, NDA, CLAT, आदि।

NEET, JEE, CUET, NDA, CLAT, आदि। Diploma Courses: Polytechnic, ITI, Animation, Multimedia, आदि।

Polytechnic, ITI, Animation, Multimedia, आदि। Government Jobs: SSC, Railways, Police, Army, आदि की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

12th Board Result 2025: Marksheet और Certificate

ऑनलाइन रिजल्ट सिर्फ जानकारी के लिए होता है, असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद स्कूल या बोर्ड ऑफिस से मिलती है।

DigiLocker या UMANG App पर भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिल सकता है8।

मार्कशीट और सर्टिफिकेट को संभालकर रखें, क्योंकि आगे एडमिशन या जॉब में यही काम आएंगे।

12th Board Result 2025: Common Problems & Solutions

रोल नंबर भूल गए: अपने एडमिट कार्ड या स्कूल से पता करें।

अपने एडमिट कार्ड या स्कूल से पता करें। रिजल्ट वेबसाइट स्लो है: ट्रैफिक ज्यादा होने पर वेबसाइट स्लो हो सकती है, कुछ देर बाद दोबारा ट्राई करें।

ट्रैफिक ज्यादा होने पर वेबसाइट स्लो हो सकती है, कुछ देर बाद दोबारा ट्राई करें। रिजल्ट में गलती: तुरंत स्कूल या बोर्ड को आवेदन दें, सही करवाएं।

तुरंत स्कूल या बोर्ड को आवेदन दें, सही करवाएं। मार्क्स कम आए: रीचेकिंग या कंपार्टमेंट का विकल्प चुनें।

12th Board Result 2025: FAQs

Q1: 12th Board Result 2025 कब आएगा?

A: अलग-अलग बोर्ड की डेट अलग होती है, ज्यादातर मई के महीने में रिजल्ट आता है।

Q2: रिजल्ट कहां चेक करें?

A: अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, SMS, DigiLocker, UMANG App पर चेक कर सकते हैं।

Q3: पासिंग मार्क्स कितने हैं?

A: ज्यादातर बोर्ड में 33% मार्क्स जरूरी होते हैं।

Q4: अगर फेल हो गए तो क्या करें?

A: कंपार्टमेंट परीक्षा दें या अगले साल फिर से परीक्षा दें।

Q5: रीचेकिंग कैसे कराएं?

A: बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और फीस जमा करें।

12th Board Result 2025: Tips for Students

रिजल्ट आने के बाद शांत रहें, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो।

अगर नंबर कम आए हैं, तो निराश न हों, आगे कई मौके मिलेंगे।

करियर ऑप्शन को समझें और सोच-समझकर आगे का रास्ता चुनें।

डॉक्युमेंट्स संभालकर रखें, आगे एडमिशन या जॉब में काम आएंगे।

किसी भी समस्या के लिए अपने स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।

Disclaimer:

यह आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है। 12th Board Result 2025 पूरी तरह से असली और ऑफिशियल है, क्योंकि यह भारत के सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड (जैसे CBSE, UP Board, RBSE, CGBSE आदि) द्वारा जारी किया जाता है। रिजल्ट से जुड़ी सभी अपडेट्स और जानकारी अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करें। किसी भी अफवाह या गलत सूचना से बचें। रिजल्ट में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।

आशा है कि यह आर्टिकल आपको 12th Board Result 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी देने में मददगार रहा होगा। सभी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं!