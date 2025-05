सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लुढ़की! जानिए आज का भाव Gold Today Rate

आजकल हर कोई Gold और Silver के Rate को लेकर काफी जागरूक है, खासकर जब कोई शादी, त्योहार या निवेश की प्लानिंग करता है। भारत में सोना और चांदी दोनों ही न सिर्फ गहनों के रूप में बल्कि सुरक्षित निवेश के तौर पर भी पसंद किए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में Gold Price और Silver Price में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कभी सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, तो कभी अचानक भाव में गिरावट आ गई।

आज के समय में Gold Rate Today और Silver Rate Today जानना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि बाजार में हर दिन इनके भाव बदलते रहते हैं। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज 10 मई 2025 को सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है, किस शहर में कितने रुपये का है, और आने वाले दिनों में इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Gold Silver Price, उनके Trend, गिरावट के कारण, और निवेश के लिए जरूरी जानकारी देंगे।

Gold Silver Rate Today: 10 May 2025

आज के दिन सोना और चांदी दोनों के भाव में हल्की गिरावट और उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 10 मई 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट Gold Price और 1 किलो Silver Price इस प्रकार है:

जानकारी आज का भाव (10 मई 2025) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) ₹90,600 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) ₹98,830 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) ₹74,130 चांदी (1 किलो) ₹98,900 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) ₹9,060 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) ₹9,883 18 कैरेट सोना (1 ग्राम) ₹7,413 चांदी (1 ग्राम) ₹99

इन भावों में GST, मेकिंग चार्ज और अन्य टैक्स शामिल नहीं हैं। आपके शहर में यह रेट थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

आज सोने का भाव: Gold Rate Today

आज सर्राफा बाजार में सोने के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली है। 22 कैरेट Gold Rate ₹90,600 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट Gold Rate ₹98,830 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट Gold का रेट ₹74,130 प्रति 10 ग्राम है।

दिल्ली: 10 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹74,130

मुंबई/कोलकाता: 10 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹74,010

इंदौर/भोपाल: 10 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹74,050

चेन्नई: 10 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹74,550

अगर आप Gold Buyers Near Me या Sell Gold Near Me जैसे English Keywords से सर्च करते हैं, तो आपको अपने शहर के ज्वेलर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी यही रेट मिल सकते हैं, बस उसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स जुड़ जाएंगे।

पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव में बदलाव

तारीख 22 कैरेट (10 ग्राम) 24 कैरेट (10 ग्राम) 10 मई 2025 ₹90,600 ₹98,830 9 मई 2025 ₹90,300 ₹98,500 8 मई 2025 ₹91,450 ₹99,750 7 मई 2025 ₹90,900 ₹99,150 6 मई 2025 ₹90,400 ₹98,610 5 मई 2025 ₹87,900 ₹95,880

यह आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में सोने के भाव में हल्की गिरावट और बढ़त दोनों देखने को मिली है।

चांदी का आज का भाव: Silver Rate Today

Silver Price Today की बात करें तो 1 किलो चांदी का भाव ₹98,900 चल रहा है। 1 ग्राम चांदी ₹99 में मिल रही है।

दिल्ली/मुंबई/कोलकाता: 10 ग्राम चांदी ₹990, 1 किलो चांदी ₹99,000

चेन्नई/हैदराबाद/केरल: 10 ग्राम चांदी ₹1,110, 1 किलो चांदी ₹1,11,000

Silver Price Trend (May 2025)

तारीख 1 किलो चांदी का भाव 1 मई 2025 ₹98,000 6 मई 2025 ₹96,900 7 मई 2025 ₹99,000 10 मई 2025 ₹99,000

चांदी के दाम में भी पिछले कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन अब भाव ₹99,000 के आसपास स्थिर है।

सोना-चांदी के भाव में गिरावट के कारण

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव: अमेरिका-चीन के बीच तनाव कम होने से Gold की डिमांड में कमी आई है।

डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती: जब रुपया मजबूत होता है, तो Gold और Silver के रेट गिरते हैं।

इंवेस्टर्स का रुझान: जब निवेशक शेयर बाजार या अन्य विकल्पों की तरफ जाते हैं, तो सोने-चांदी की डिमांड घटती है।

फेस्टिवल और वेडिंग सीजन: इन सीजन में डिमांड बढ़ती है, जिससे भाव ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी के समय में डिमांड थोड़ी कम है।

Gold-Silver Price में उतार-चढ़ाव का असर

शादी और त्योहारों पर: जब Gold Rate कम होता है, तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं।

निवेश के लिए: सोना-चांदी को Safe Investment माना जाता है, लेकिन भाव गिरने पर निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है।

ज्वेलरी मार्केट: ज्वेलर्स को भी अपने स्टॉक और प्राइसिंग में बदलाव करना पड़ता है।

Gold Buyers Near Me: English Keyword का महत्व

अगर आप Gold Buyers Near Me, Sell Gold Near Me, Cash For Gold जैसे English Keywords से सर्च करते हैं, तो आपको अपने नजदीकी ज्वेलर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और गोल्ड एक्सचेंज की जानकारी मिल सकती है। आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में Gold और Silver की खरीद-फरोख्त भी ऑनलाइन आसान हो गई है।

Top Keywords for Gold Buyers (2025)

Gold Buyers Near Me

Sell Gold Near Me

Cash For Gold

Jewellery Buyers

Gold And Silver Buyers Near Me

इन Keywords से आप अपने शहर के बेस्ट रेट और ज्वेलर्स की डिटेल्स आसानी से जान सकते हैं।

किस शहर में कितना है सोने-चांदी का भाव?

शहर 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) 1 किलो चांदी दिल्ली ₹90,600 ₹98,830 ₹74,130 ₹98,900 मुंबई ₹90,450 ₹98,680 ₹74,010 ₹99,000 कोलकाता ₹90,450 ₹98,680 ₹74,010 ₹99,000 चेन्नई ₹90,600 ₹98,830 ₹74,550 ₹1,11,000 हैदराबाद ₹90,600 ₹98,830 ₹74,130 ₹1,11,000 पुणे ₹90,450 ₹98,680 ₹74,010 ₹99,000 अहमदाबाद ₹90,500 ₹98,730 ₹74,050 ₹99,000

सोना-चांदी खरीदते समय ध्यान देने वाली बातें

शुद्धता की जांच करें: सोना खरीदते समय 22 कैरेट या 24 कैरेट BIS हॉलमार्क जरूर देखें।

मेकिंग चार्ज और टैक्स: रेट के अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी जोड़ें।

रसीद जरूर लें: खरीदारी के बाद बिल या रसीद जरूर लें।

ऑनलाइन रेट चेक करें: Gold Rate Today और Silver Rate Today हमेशा ऑनलाइन चेक करें।

ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू: सोने की ज्वेलरी बेचते समय उसकी रीसेल वैल्यू भी जान लें।

सोना-चांदी में निवेश: फायदे और नुकसान

फायदे

महंगाई के समय Gold एक Safe Investment है।

चांदी भी इंडस्ट्रियल यूज में काम आती है, जिससे उसकी डिमांड रहती है।

गोल्ड लोन, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

नुकसान

भाव गिरने पर नुकसान हो सकता है।

ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और टैक्स अलग से देना पड़ता है।

चांदी में स्टोरेज और सेफ्टी का खर्च ज्यादा है।

आने वाले दिनों में Gold Silver Price Trend

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में Gold और Silver के रेट में फिर से तेजी आ सकती है, खासकर फेस्टिव सीजन में।

अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर सीधा सोने-चांदी के भाव पर पड़ता है।

अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, तो छोटे-छोटे अमाउंट में निवेश करें और बाजार की चाल को समझें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या अभी सोना खरीदना सही है?

अगर आप शादी या निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं, तो अभी भाव थोड़ा कम है, यह सही समय हो सकता है।

Q2. Gold Rate और Silver Rate हर शहर में अलग क्यों होते हैं?

ट्रांसपोर्ट, टैक्स, डिमांड और सप्लाई के कारण हर शहर में भाव थोड़ा अलग हो सकता है।

Q3. सोने की शुद्धता कैसे जांचें?

BIS हॉलमार्क, कैरेट और ज्वेलर्स की रसीद देखकर शुद्धता जांच सकते हैं।

Q4. Gold Buyers Near Me कैसे ढूंढें?

Google, Online Directory या ज्वेलरी शॉप्स से जानकारी ले सकते हैं।

निष्कर्ष

आज के समय में सोना और चांदी दोनों ही निवेश और गहनों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प हैं। Gold Silver Rate Today में गिरावट का फायदा उठाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदते समय शुद्धता, मेकिंग चार्ज और टैक्स का ध्यान रखें। English Keywords का इस्तेमाल करके आप अपने नजदीकी ज्वेलर्स और बेस्ट रेट आसानी से पता कर सकते हैं।

Disclaimer:

यह आर्टिकल केवल सूचना और जानकारी के लिए है। Gold और Silver के रेट बाजार के हिसाब से हर दिन बदलते हैं। निवेश या खरीदारी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ज्वेलर से सलाह जरूर लें। सभी रेट्स में GST, मेकिंग चार्ज और अन्य टैक्स अलग से लग सकते हैं। बाजार में भाव ऊपर-नीचे होते रहते हैं, इसलिए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए खुद जिम्मेदार रहें।

