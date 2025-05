Haryana Board Result 2025: क्या 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज जारी होगा? जानें पूरा सच

हरियाणा बोर्ड (HBSE) के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार हर साल लाखों छात्र-छात्राएं और उनके परिवार करते हैं। 2025 में भी परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी की नजरें बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट्स पर टिकी हैं।

हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2025 में संपन्न हुई थीं, जिसके बाद से रिजल्ट को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि Haryana Board Result 2025 कब आ सकता है, रिजल्ट कैसे चेक करें, जरूरी तारीखें, पासिंग मार्क्स, पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा और इस बार की खास बातें क्या हैं। साथ ही जानेंगे कि क्या आज ही रिजल्ट जारी होगा या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा।

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर कई तरह की अफवाहें और अपडेट्स चल रही हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि रिजल्ट आज आ सकता है, तो कहीं 10वीं-12वीं के रिजल्ट की अलग-अलग तारीखें बताई जा रही हैं।

ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि असली सच्चाई क्या है? यहां आपको मिलेगा हर जरूरी जानकारी, आसान और बेसिक हिंदी में, ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने रिजल्ट की तैयारी कर सकें।

Haryana Board Result 2025: Latest Update & Overview

हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) ने अभी तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की ऑफिशियल डेट और टाइम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड अधिकारियों के बयानों के अनुसार, HBSE 10th Result 2025 और HBSE 12th Result 2025 मई के दूसरे हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड ने वादा किया है कि परीक्षा खत्म होने के 45 दिनों के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ताकि छात्रों को कॉलेज एडमिशन में कोई परेशानी न हो।

Haryana Board Result 2025 Overview Table

जानकारी विवरण बोर्ड का नाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) परीक्षा का नाम 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 परीक्षा तिथि (10वीं) 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 परीक्षा तिथि (12वीं) 27 फरवरी से 2 अप्रैल 2025 रिजल्ट डेट (संभावित) 10वीं: 10-15 मई 2025, 12वीं: 15 मई 2025 रिजल्ट चेक करने की वेबसाइट bseh.org.in पासिंग मार्क्स 33% रिजल्ट मोड ऑनलाइन, SMS, DigiLocker कुल परीक्षार्थी 10वीं: लगभग 2.9 लाख, 12वीं: 2.2 लाख रिजल्ट के बाद प्रक्रिया रीचेकिंग, कंपार्टमेंट, एडमिशन

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025 की ताजा स्थिति

रिजल्ट डेट: HBSE के चेयरमैन और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 10वीं का रिजल्ट 10-15 मई 2025 के बीच और 12वीं का रिजल्ट 15 मई 2025 तक जारी किया जा सकता है।

रिजल्ट का तरीका: रिजल्ट सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होगा। इसके अलावा, DigiLocker और SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

परीक्षा की स्थिति: 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 2 अप्रैल 2025 तक चली थी।

रिजल्ट की तैयारी: बोर्ड ने सभी 22 जिलों में मूल्यांकन केंद्र बनाए थे और लगभग 12,000 से ज्यादा टीचर्स ने कॉपियां जांची हैं।

रिजल्ट का असर: रिजल्ट के बाद छात्र आगे की पढ़ाई, कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025: कब और कैसे चेक करें?

रिजल्ट चेक करने का तरीका (How to Check HBSE Result 2025 Online)

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

होमपेज पर “HBSE 10th Result 2025” या “HBSE 12th Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें।

कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।

आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

अन्य तरीके

DigiLocker: DigiLocker ऐप पर लॉगिन कर HBSE Result 2025 सर्च करें और अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें।

SMS: बोर्ड द्वारा दिए गए फॉर्मेट में मैसेज भेजकर भी रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है।

मोबाइल ब्राउजर: मोबाइल से भी ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025: जरूरी तारीखें (Important Dates)

इवेंट्स तारीखें 10वीं परीक्षा 28 फरवरी – 19 मार्च 2025 12वीं परीक्षा 27 फरवरी – 2 अप्रैल 2025 10वीं रिजल्ट (संभावित) 10-15 मई 2025 12वीं रिजल्ट (संभावित) 15 मई 2025 रीचेकिंग आवेदन रिजल्ट के 20 दिन के अंदर कंपार्टमेंट परीक्षा (10वीं) 4 जून – 11 जून 2025 कंपार्टमेंट रिजल्ट जुलाई 2025

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025: पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम

पासिंग मार्क्स: छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है।

ग्रेडिंग सिस्टम: बोर्ड ने ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया है, जिससे छात्रों को उनके प्रतिशत के अनुसार ग्रेड मिलती है।

प्रतिशत (%) ग्रेड ग्रेड वैल्यू ग्रेड पोजीशन 90% से 100% A+ 9 Outstanding 80% से 89% A 8 Excellent 70% से 79% B+ 7 Very Good 60% से 69% B 6 Good 50% से 59% C+ 5 Above Average 40% से 49% C 4 Average 30% से 39% D+ 3 Marginal 20% से 29% D 2 Need Improvement 20% से कम E 1 Need Improvement

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा था? (HBSE Result 2024 Highlights)

10वीं का रिजल्ट: कुल 2,86,714 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,73,015 पास हुए। पास प्रतिशत 95.22% रहा।

12वीं का रिजल्ट: कुल 2,49,098 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,16,915 पास हुए। पास प्रतिशत 87% के करीब रहा।

लड़कियों का प्रदर्शन: लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया।

सरकारी vs प्राइवेट स्कूल: प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट सरकारी स्कूल्स से बेहतर रहा।

रूरल vs अर्बन: ग्रामीण छात्रों का रिजल्ट शहरी छात्रों से थोड़ा बेहतर रहा।

बेस्ट डिस्ट्रिक्ट: पंचकूला टॉप पर रहा, जबकि नूंह सबसे नीचे।

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025: रीचेकिंग और कंपार्टमेंट

अगर छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो वे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं।

रीचेकिंग के लिए रिजल्ट जारी होने के 15-20 दिन के अंदर आवेदन करना होता है।

कंपार्टमेंट परीक्षा जून में आयोजित होती है और इसका रिजल्ट जुलाई में आता है।

HBSE Result 2025: रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

छात्र का नाम और रोल नंबर

माता-पिता का नाम

जन्मतिथि

स्कूल का नाम और कोड

विषयवार अंक

कुल अंक और ग्रेड

पास/फेल की स्थिति

रजिस्ट्रेशन नंबर

HBSE Result 2025: रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट चेक करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास रखें।

ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल से कुछ दिन बाद मिलेंगे।

अगर कोई गलती है तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।

अच्छे अंक आने पर कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करें।

अगर रिजल्ट उम्मीद से कम है तो रीचेकिंग या कंपार्टमेंट के लिए आवेदन करें।

Haryana Board Result 2025: FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025 आज जारी होगा?

A: अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट की कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है, लेकिन संभावना है कि 10वीं का रिजल्ट 10-15 मई 2025 और 12वीं का रिजल्ट 15 मई 2025 तक आ सकता है।

Q2. रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

A: रिजल्ट bseh.org.in, DigiLocker और SMS के जरिए चेक किया जा सकता है।

Q3. पास होने के लिए कितने अंक चाहिए?

A: हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है।

Q4. रिजल्ट में गलती हो तो क्या करें?

A: तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड ऑफिस से संपर्क करें।

Q5. कंपार्टमेंट परीक्षा कब होगी?

A: जून 2025 में कंपार्टमेंट परीक्षा होगी और जुलाई में उसका रिजल्ट आएगा।

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025: जरूरी टिप्स

रिजल्ट के दिन वेबसाइट स्लो हो सकती है, धैर्य रखें।

रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पहले से तैयार रखें।

रिजल्ट की हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

रिजल्ट के बाद भविष्य की प्लानिंग शुरू करें।

Disclaimer:

हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर कई अफवाहें और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट की कोई फाइनल डेट ऑफिशियल तौर पर जारी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या विश्वसनीय न्यूज सोर्स से ही अपडेट लें। रिजल्ट आने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिलेगी, तब तक धैर्य रखें और आगे की तैयारी जारी रखें।

निष्कर्ष:

Haryana Board Result 2025 को लेकर छात्रों में काफी उत्सुकता है। रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट चेक करने के लिए bseh.org.in, DigiLocker और SMS का इस्तेमाल करें। पासिंग मार्क्स, ग्रेडिंग सिस्टम, रीचेकिंग, कंपार्टमेंट, पिछले साल के रिजल्ट और जरूरी तारीखों की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। किसी भी फेक न्यूज या अफवाह से बचें और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। All the best!

