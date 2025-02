Auto Sweep क्या है और ये आपको ज्यादा ब्याज कैसे दिला सकता है? बैंक का सुपरफास्ट फीचर समझें

उद्देश्य (Purpose) सेविंग अकाउंट में अतिरिक्त पैसे पर ज़्यादा ब्याज कमाना (To earn higher interest on surplus funds in savings account)

कैसे काम करता है (How it works) एक निश्चित राशि से ज़्यादा पैसे होने पर, वह FD में ट्रांसफर हो जाते हैं (Surplus funds above a threshold are automatically transferred to FD)

रिवर्स स्वीप (Reverse Sweep) जब सेविंग अकाउंट में पैसे कम होते हैं, तो FD से पैसे वापस सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं (Funds are automatically transferred back from FD to savings account when the balance is low)

ब्याज दर (Interest Rate) FD पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलता है (FD earns a higher interest rate than savings account)

लिक्विडिटी (Liquidity) पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं (Funds are easily accessible)