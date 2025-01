DA Arrears: कॅबिनेट बैठक मे फैसला, 54% DA सहित 18 माह के DA एरियर पर सरकार का U-Turn

DA Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार ने DA को 53% से बढ़ाकर 54% करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। साथ ही, 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर भी सरकार ने अपना रुख बदला है।

यह निर्णय लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। DA में यह वृद्धि महंगाई से निपटने में मदद करेगी और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। हालांकि, 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर सरकार के U-Turn ने कई लोगों को चौंका दिया है।

Dearness Allowance (DA) क्या है?

Dearness Allowance या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। यह भत्ता मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। DA की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो कि retail कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है।

DA Overview Table

विवरण जानकारी वर्तमान DA दर 53% नई DA दर (1 जनवरी 2025 से) 54% लाभार्थी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी DA संशोधन की आवृत्ति वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) DA गणना का आधार All India Consumer Price Index (AICPI) पिछला DA संशोधन अक्टूबर 2024 में 3% की वृद्धि अगला संभावित DA संशोधन जुलाई 2025

DA Hike का महत्व

DA में वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि उनकी जीवन शैली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। DA hike के कुछ प्रमुख लाभ हैं:

बढ़ी हुई क्रय शक्ति: DA में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं।

मुद्रास्फीति से सुरक्षा: DA महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय सुरक्षित रहती है।

बेहतर जीवन स्तर: बढ़े हुए DA से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्राप्त कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: DA में वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करता है।

18 महीने के DA Arrears पर सरकार का U-Turn

सरकार ने 18 महीने के DA arrears को लेकर अपना रुख बदला है। पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार इन arrears को जारी नहीं करेगी, लेकिन अब इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यह U-Turn कई कारणों से हुआ है:

कर्मचारी संगठनों का दबाव: विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लगातार इन arrears को जारी करने की मांग की थी। आर्थिक स्थिति में सुधार: कोविड-19 के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। चुनावी वर्ष: आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार कर्मचारियों को खुश रखना चाहती है। न्यायिक दबाव: कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी थी।

DA Calculation का तरीका

DA की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला है:

DA% = [(Average of AICPI for the past 12 months – 115.76) / 115.76] x 100

इस फॉर्मूले में:

AICPI = All India Consumer Price Index

115.76 = Base Index Value (2001 के आधार वर्ष पर)

अगला DA Hike कब होगा?

सामान्यतः, DA का संशोधन वर्ष में दो बार होता है – जनवरी और जुलाई में। हालांकि, औपचारिक घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है। अगला DA hike जुलाई 2025 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है।

DA Hike का वित्तीय प्रभाव

54% DA के साथ, सरकारी खजाने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के रूप में खर्च की जाएगी।

DA Arrears की गणना

DA arrears की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है:

पहले मूल वेतन की गणना करें नए DA% और पुराने DA% के बीच के अंतर को निकालें इस अंतर को मूल वेतन से गुणा करें इस राशि को arrears की अवधि (महीनों में) से गुणा करें

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और DA 3% बढ़ा है, तो एक महीने का arrear होगा:

30,000 x 3% = 900 रुपये

DA Hike का प्रभाव अन्य भत्तों पर

DA में वृद्धि का प्रभाव अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। कुछ प्रमुख भत्ते जो DA से प्रभावित होते हैं:

House Rent Allowance (HRA)

Transport Allowance

Children Education Allowance

Deputation Allowance

इन भत्तों की गणना मूल वेतन और DA के योग के आधार पर की जाती है। इसलिए, DA में वृद्धि से इन भत्तों में भी स्वतः वृद्धि हो जाती है।

DA Hike का लाभ लेने के लिए क्या करें?

DA hike का लाभ स्वचालित रूप से कर्मचारियों के वेतन में जुड़ जाता है। फिर भी, कर्मचारियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

अपने वेतन slip की जांच करें और सुनिश्चित करें कि नया DA% लागू हो गया है

यदि कोई विसंगति दिखाई दे तो तुरंत अपने HR विभाग से संपर्क करें

DA arrears की राशि की गणना करें और सुनिश्चित करें कि वह सही है

अपने बैंक खाते की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बढ़ी हुई राशि जमा हो गई है

DA और Inflation का संबंध

DA और inflation का गहरा संबंध है। जब महंगाई बढ़ती है, तो सरकार DA में वृद्धि करके कर्मचारियों को राहत देती है। यह एक तरह का automatic stabilizer का काम करता है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है।

DA Hike का प्रभाव पेंशनर्स पर

DA hike का लाभ न केवल वर्तमान कर्मचारियों को मिलता है, बल्कि पेंशनर्स को भी मिलता है। पेंशनर्स के लिए इसे Dearness Relief (DR) कहा जाता है। DR की दर DA के समान ही होती है और इसकी गणना भी उसी तरह की जाती है।

DA Hike और 8th Pay Commission

वर्तमान में, 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू हैं। लेकिन जल्द ही 8th Pay Commission का गठन होने की संभावना है। नए Pay Commission के गठन से DA की गणना और इसके प्रभाव में बदलाव हो सकता है।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और दस्तावेजों का संदर्भ लें। DA hike और arrears से संबंधित नीतियां समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइटों को देखना सुनिश्चित करें।