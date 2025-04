PM Awas Yojana Update: सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, जिसे Awas Plus Survey कहा जाता है। इस सर्वे का उद्देश्य नए लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें योजना का लाभ दिलाना है। हाल ही में इस सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि Awas Plus Survey Last Date क्या है, नई विस्तारित तिथि कब तक है, और इस सर्वे को ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है।

सरकार ने पहले इस सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार इसलिए किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक पात्र परिवार इस योजना में शामिल हो सकें और अपने लिए पक्का घर बनवा सकें।

Awas Plus Survey क्या है?

Advertisements

यह एक ऑनलाइन/ऑफलाइन सर्वे है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा रहा है। इस सर्वे में परिवार की आर्थिक स्थिति, आवास की वर्तमान स्थिति, और अन्य जरूरी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं ताकि सही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।

सर्वे का महत्व

गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान

योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना

ग्रामीण इलाकों में पक्के घर बनाना

आवास की गुणवत्ता और सुविधा सुनिश्चित करना

PMAY Gramin Awas Plus Survey Overview

विषय विवरण योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY-G सर्वे शुरू होने की तिथि 10 जनवरी 2025 सर्वे की नई अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 लाभ ₹1,20,000 तक आर्थिक सहायता आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो आदि आधिकारिक ऐप Awaas Plus 2024 (Android) उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे की पूरी प्रक्रिया (How to do Awas Plus Survey Online)

1. Awaas Plus App डाउनलोड करें

सरकार ने इस सर्वे के लिए Awaas Plus 2024 नाम का मोबाइल ऐप जारी किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सर्वे करने वाले अधिकारी और लाभार्थी इस ऐप के माध्यम से सर्वे कर सकते हैं।

2. ऐप में ई-केवाईसी (Face E-KYC) करें

ऐप खोलें और Self Survey विकल्प चुनें।

विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और Authenticate पर क्लिक करें।

पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए Proceed पर क्लिक करें।

पर क्लिक करें। अब अपने चेहरे को कैमरे के सामने रखें जब तक लाल गोला हरा न हो जाए।

1-2 बार पलक झपकाएं ताकि ई-केवाईसी पूरी हो जाए।

इसके बाद 4 अंकों का पिन सेट करें और लॉगिन करें।

3. सर्वे फॉर्म भरें

आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जानकारी दर्ज करें।

परिवार की आर्थिक और आवासीय स्थिति के बारे में सही जानकारी दें।

बैंक खाते और अन्य विवरण भरें।

फॉर्म को पूरी तरह से भरकर सबमिट करें।

4. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य से संपर्क करें।

सर्वे फॉर्म प्राप्त कर आवश्यक जानकारी भरें।

यदि स्वयं भरने में असमर्थ हों तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें, साथ ही सहमति पत्र दें।

पीएम आवास योजना के लाभ (Benefits of PMAY Gramin)

1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता

घर निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी

ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के घर का लाभ

घर में गैस, बिजली, पानी, और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं

आवास की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना

PMAY Gramin Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)

परिवार के पास खुद का कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के अंतर्गत आना चाहिए।

आवेदक का नाम राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों में होना चाहिए।

परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो (कुछ राज्यों में अलग नियम हो सकते हैं)।

जरूरी दस्तावेज (Documents Required for PMAY Gramin Survey)

आधार कार्ड

राशन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

बैंक पासबुक

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

FAQ: Awas Plus Survey से जुड़े सामान्य प्रश्न

Q1: क्या मैं खुद ऑनलाइन सर्वे कर सकता हूँ?

हाँ, आप Awaas Plus ऐप डाउनलोड कर खुद ई-केवाईसी और सर्वे कर सकते हैं।

Q2: सर्वे की अंतिम तिथि कब है?

सरकार ने सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है।

Q3: सर्वे के बाद क्या होगा?

सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Q4: क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?

हाँ, यह योजना पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे Awas Plus Survey का मकसद देश के गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस सर्वे की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। यदि आप या आपका परिवार इस योजना के पात्र हैं तो जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्वे फॉर्म भरकर आवेदन करें। यह योजना ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Disclaimer:

यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक वैध और वास्तविक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। इस योजना में फर्जीवाड़े से बचने के लिए केवल आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत माध्यम से बचें। योजना से जुड़ी सभी जानकारी सरकारी स्रोतों से ही प्राप्त करें।

Advertisements