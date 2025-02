SSC GD Exam के सेंटर में बड़ा फेरबदल- नई लिस्ट जारी, अभी डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जीडी) के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए एसएससी की वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करते रहें।

एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों में नौकरी पाने का अवसर प्रदान करती है। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ तैयारी करनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइटों से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

SSC GD Constable Exam 2025: Important Overview

Feature Details Exam Name SSC GD Constable Exam 2025 Conducting Body Staff Selection Commission (SSC) Post Constable (General Duty) Exam Mode Online Admit Card Release Date January 31, 2025 Official Website ssc.nic.in Information on Admit Card Exam center, exam date, time, candidate details Documents to Carry Admit card, photo ID

एसएससी जीडी परीक्षा केंद्र 2025 (SSC GD Exam Centre 2025)

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। एसएससी उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एसएससी जीडी परीक्षा केंद्र 2025 की पूरी सूची एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार उस सूची से अपने निकटतम परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं।परीक्षा केंद्र पर, उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। उन्हें परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा।

परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर आदि की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची में कई शहर शामिल हैं। इनमें दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, आदि जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। राज्यवार सूची: एसएससी ने राज्यवार परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी की है। इससे उम्मीदवारों को अपने राज्य में परीक्षा केंद्र ढूंढने में आसानी होगी।

एसएससी ने राज्यवार परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी की है। इससे उम्मीदवारों को अपने राज्य में परीक्षा केंद्र ढूंढने में आसानी होगी। केंद्र कोड: प्रत्येक परीक्षा केंद्र को एक विशेष कोड दिया गया है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में इस कोड को भरना होगा।

How to Download SSC GD Admit Card 2025?

एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं. एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें. एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें. अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

SSC GD Exam City Intimation

एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए शहर की जानकारी पर्ची (City Intimation Slip) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा जारी की जाती है। यह पर्ची उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर के बारे में पहले से जानकारी प्रदान करती है, ताकि वे अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था कर सकें। शहर की जानकारी पर्ची एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है।

उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शहर की जानकारी पर्ची में परीक्षा केंद्र का नाम और पता नहीं दिया गया होता है। यह जानकारी केवल एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होती है।एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के शहर की जानकारी पर्ची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करना और ध्यान से जांचना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा के दिन अपने आवंटित शहर में पहुंचें.

जरूरी सूचनाएं (Important Notes)

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा केंद्रों में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें.

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है

परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है.

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) / शारीरिक मानक परीक्षण (PST) केंद्र (SSC GD PET/PST Centre)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) / शारीरिक मानक परीक्षण (PST) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा आयोजित किया जाता है। आम तौर पर, सीआरपीएफ अपने परीक्षा केंद्रों पर एसएससी जीडी पीईटी/पीएसटी परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) आयोजित करता है। पीईटी/पीएसटी और डीएमई के लिए परीक्षा केंद्र बहुत कम हैं और उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने की व्यवस्था करनी होती है।

एसएससी जीडी परीक्षा शारीरिक परीक्षा की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सीआरपीएफ द्वारा एसएससी जीडी शारीरिक परीक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। पीईटी/पीएसटी के लिए आवंटित एसएससी जीडी परीक्षा केंद्र का नाम और पता एसएससी जीडी फिजिकल एडमिट कार्ड 2024 पर उल्लेख किया जाएगा।विभिन्न बलों के अनुसार एसएससी जीडी पीईटी/पीएसटी परीक्षा केंद्रों की संख्या:

CAPF: 9 केंद्र 9 बोर्ड

CRPF: 23 केंद्र 25 बोर्ड

SSB: 22 केंद्र 22 बोर्ड

ITBP: 25 केंद्र 27 बोर्ड

AR: 19 केंद्र 19 बोर्ड

BSF: 7 केंद्र 7 बोर्ड



Disclaimer: The information provided in this article is based on general information available about the SSC GD exam and admit card process. While the dates and details mentioned are based on the search results, it is essential to verify all information from the official SSC website (ssc.nic.in) for the most accurate and up-to-date details. Please be aware that exam-related information can change, and relying solely on this article may not provide the most current status.