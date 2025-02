UPSC, SSC, RPSC की तैयारी अब फ्री मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू – पूरी जानकारी यहाँ

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है. इस योजना के तहत, सरकार ने लाभार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है. यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए है.

ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और 10 फरवरी 2025 तक चलेंगे.मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और मेधावी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. यह योजना न केवल छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार भी करेगी.

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2025: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, RPSC, REET, और अन्य के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण अच्छी कोचिंग से वंचित न रहे. योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

विशेषता विवरण योजना का नाम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 राज्य राजस्थान विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उद्देश्य मुफ्त कोचिंग और छात्रावास सुविधा लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र सीटों की संख्या 30,000 आवेदन की अवधि 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in

योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के कई लाभ हैं, जो इसे छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं. इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

निशुल्क कोचिंग: योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है. इससे छात्रों को बिना किसी वित्तीय बोझ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है.

आर्थिक सहायता: कोचिंग के साथ-साथ, छात्रों को आवास और भोजन के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाती है. यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने घरों से दूर रहकर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं.

समान अवसर: यह योजना सभी पात्र छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से हों. इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: योजना के तहत, छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, RPSC, REET, और अन्य की तैयारी करवाई जाती है. इससे छात्रों को अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है.

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं. इन मापदंडों को पूरा करने वाले छात्र ही इस योजना के लिए पात्र होंगे:

जाति: आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या ईडब्ल्यूएस वर्ग का होना चाहिए.

आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या ईडब्ल्यूएस वर्ग का होना चाहिए. आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि आवेदक के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो वे पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों.

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि आवेदक के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो वे पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों. शैक्षणिक योग्यता: आवेदक को 10वीं या 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए. चयन प्रक्रिया में 10वीं और 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाएगा.

आवेदक को 10वीं या 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए. चयन प्रक्रिया में 10वीं और 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाएगा. राजस्थान का निवासी: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है. छात्रों को निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन करना होगा:

एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण: सबसे पहले, छात्रों को राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. यदि वे पहले से पंजीकृत हैं, तो वे सीधे लॉग इन कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं: लॉग इन करने के बाद, छात्रों को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा. एसजेएम एसएमएस पर क्लिक करें: रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, छात्रों को एसजेएम एसएमएस (SJM SMS) का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर उन्हें क्लिक करना होगा. अनुप्रति कोचिंग योजना का चयन करें: एसजेएम एसएमएस पर क्लिक करने के बाद, छात्रों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का आइकन दिखाई देगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें: छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी. दस्तावेज़ अपलोड करें: छात्रों को अपनी योग्यता और अन्य संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा. आवेदन जमा करें: अंत में, छात्रों को आवेदन पत्र जमा करना होगा और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लेना होगा.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के तहत छात्रों का चयन 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. प्रत्येक जिले के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. योजना के तहत, कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं होंगी, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 फरवरी 2025

1 फरवरी 2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 10 फरवरी 2025

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए आवेदन करते समय, छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट

जाति प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

राजस्थान निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

संपर्क जानकारी (Contact Information)

किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए, छात्र निम्नलिखित वेबसाइट पर जा सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है.

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है.

योजना के तहत 30,000 छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा.

छात्रों को कोचिंग के साथ-साथ आवास और भोजन के लिए भी सहायता राशि मिलेगी.

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक चलेगी.

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 राजस्थान के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के माध्यम से, वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सभी पात्र छात्रों को इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए।

Disclaimer: While the Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana is a genuine initiative by the Rajasthan government to support students from economically weaker sections, applicants should verify all details and eligibility criteria from the official website (sje.rajasthan.gov.in) to ensure accurate information and avoid potential misinformation.

